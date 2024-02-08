В Темрюке из-за подтоплений ввели режим ЧС

В связи с введением режима ЧС специалисты мэрии и ведомственных спецпредприятий круглосуточно мониторят уровень воды в реках, в том числе малых. Также, по словам мэра Темрюка, беспрерывно ведется откачка воды по улицам Фабрициуса, Обороны, Толстого, в поселке Октябрьский — по улицам Заречной и Железнодорожной, в микрорайоне Левобережный и в ДНТ Родник.



«На сегодняшний день уровень реи Кубань АГК-24 составил 0,89 м (Неблагоприятное явление 1.25 м) (Опасное явление 1.45 м)», — отметил Владимир Сидоров.



Татьяна Ручкина.