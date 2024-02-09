В Новосибирске назвали самый криминальный район

Стал известен самый криминальный район Новосибирска. Об этом nsk.aif.ru сообщили в региональной прокуратуре.
Уточняется, что в прошлом году с октября по декабрь 2023 года всего в Новосибирске было зарегистрировано 7340 преступлений. При этом в 2022 году за аналогичные месяцы было совершено 8320 преступлений.
По рейтингу криминальности, первым оказался Ленинский район. В нем правоохранители зафиксировали 1032 преступлений. Следом идут такие районы, как Октябрьский — 932, Кировский — 859, Заельцовский −812, Центральный — 812, Железнодорожный — 690, Калининский — 684, Дзержинский — 632 преступления. Также в Советском и Первомайском районах было 558 и 391 правонарушений, соответственно.
Отмечается, что по сравнению с тем, какой была статистика два года назад, преступлений стало меньше во многих районах Новосибирска.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске после ДТП с пятью машинами образовалась пробка.