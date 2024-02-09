Хабаровчанин разменял пенсионеру деньги купюрами банка приколов

Сотрудниками 6-го городского отдела полиции задержан 37-летний житель Краснофлотского района, подозреваемый в мошенничестве. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничества.

В отделении банка на улице Шелеста он снял 5 тысяч рублей купюрами разного достоинства в банкомате. После этого он попросил у рядом стоящего пенсионера разменять деньги. Пенсионер согласился, передал ему 5 тысячную купюру, взамен получил 2 купюры по 2 тысячи, и одну — тысячную.