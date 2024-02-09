Хабаровчанин разменял пенсионеру деньги купюрами банка приколов

Хабаровчанин разменял 64-летнему пенсионеру деньги купюрами банка приколов, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Сотрудниками 6-го городского отдела полиции задержан 37-летний житель Краснофлотского района, подозреваемый в мошенничестве. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничества.
В отделении банка на улице Шелеста он снял 5 тысяч рублей купюрами разного достоинства в банкомате. После этого он попросил у рядом стоящего пенсионера разменять деньги. Пенсионер согласился, передал ему 5 тысячную купюру, взамен получил 2 купюры по 2 тысячи, и одну — тысячную.
Позже пенсионер понял, что деньги, которые дал ему неизвестный — это сувенирная продукция банка приколов. Обратился в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 с. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы», — сообщил старший специалист группы по связям с общественностью УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.