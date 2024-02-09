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Омичка отсудила 150 тысяч рублей у молодого парня после инцидента на «зебре»

Жительница Омска через суд добилась компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей от 24-летнего парня, который нарушил правила дорожного движения и сбил ее на «зебре», сообщает в пятницу, 9 февраля 2024 года, пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
Источник: AP 2023

Как заявили в управлении, инцидент произошел на пешеходном переходе без светофора: омичка шла через дорогу, по которой в это же время ехал автомобиль «Форд», водитель которого не уступил дорогу и наехал на пешехода.

«В результате гражданке были причинены повреждения в виде закрытого оскольчатого перелома большеберцовой кости, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести, в связи с чем женщина испытывала продолжительные физические страдания, обусловленные болью, невозможностью нормального передвижения и ведения активного образа жизни. Поскольку автогражданская ответственность водителя не была застрахована, омичка обратилась в суд», — говорится в официальном сообщении.

Суд удовлетворил иск женщины частично, обязав водителя выплатить пострадавшей крупную, по мнению автора, компенсацию в 150 тысяч рублей, а также возместить расходы на лечение и понесенные судебные издержки.

Для исполнения решения суда приставы обратили взыскание за счета должника, а также на его зарплату. В итоге омичка полностью получила свою компенсацию. А молодому омичу пришлось еще и оплатить 7% исполнительского сбора за несвоевременное исполнение решения суда, добавили в региональном УФССП.