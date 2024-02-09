Многодетной семье из Канады заморозили банковские счета

8 февраля Аренд Фейнстер опубликовал на своем канале новый ролик. В нем он рассказал, что семья встретилась с первыми трудностями пребывания в новой стране: банк заморозил их счета. Причиной блокировки стали денежные переводы, которые в российском банке посчитали подозрительными. Ранее канадец продал свою недвижимость на родине и получил деньги от этой сделки. Также ему пришли и пожертвования от подписчиков в соцсетях.