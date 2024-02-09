Многодетной семье из Канады заморозили банковские счета

Многодетной семье Фейнстеров, которые переехали в Нижегородскую область из Канады, заморозили банковские счета. Об этом глава семейства рассказал в своем видеоблоге.
Напомним, что Аренд вместе с женой и девятью детьми переехали в Нижний Новгород этой зимой. В России они намерены открыть свою ферму и заниматься сельским хозяйством.
8 февраля Аренд Фейнстер опубликовал на своем канале новый ролик. В нем он рассказал, что семья встретилась с первыми трудностями пребывания в новой стране: банк заморозил их счета. Причиной блокировки стали денежные переводы, которые в российском банке посчитали подозрительными. Ранее канадец продал свою недвижимость на родине и получил деньги от этой сделки. Также ему пришли и пожертвования от подписчиков в соцсетях.
Чтобы банк разморозил счета, мигранту необходимо представить документы для подтверждения легальности получения средств. Однако, как объяснить донаты, он не знает.
При этом Аренд подчеркнул, что не обижается и понимает работу российского законодательства. А вот его супруга настроена иначе и уже хочет вернуться обратно в Канаду.