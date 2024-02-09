Добрались до автовладельцев: в Башкирии появился новый вид мошенничества

Мошенники обзванивают все автомастерские, контакты которых имеются в открытом доступе, и буквально «с потолка» представляются владельцами популярной марки машины.
Если на момент звонка в автосервисе обслуживается автомобиль названной марки, то звонящий правдоподобно убеждает мастера в том, что с ним разговаривает реальный владелец ремонтируемого автомобиля и расспрашивает о стоимости, сроках и других деталях ремонта, а также просит уточнить якобы свой номер для связи.
Получив номер телефона автовладельца, мошенники звонят хозяину машины, представляются автомастером и убеждают перевести определённую сумму за оказанные услуги. Вчера первый факт подобного мошенничества в этом году зарегистрирован в городе Октябрьский.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Стерлитамаке осудили 18 мошенников за подставные ДТП.