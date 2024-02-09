Добрались до автовладельцев: в Башкирии появился новый вид мошенничества

Если на момент звонка в автосервисе обслуживается автомобиль названной марки, то звонящий правдоподобно убеждает мастера в том, что с ним разговаривает реальный владелец ремонтируемого автомобиля и расспрашивает о стоимости, сроках и других деталях ремонта, а также просит уточнить якобы свой номер для связи.