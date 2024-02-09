О чем вспоминают новосибирцы спустя год после страшного взрыва на Линейной: «Дом подбросило»

«Весь дом содрогнулся, его, можно сказать, подбросило. Что мы испытали тогда — ни с чем не сравнить. Ударной волной выбило стекла, рамы на балконе выпали… Я выглянула в окно, было темно, а на снегу и соседних домах было яркое зарево от пожара», — вспоминает женщина.
В дом, где произошла трагедия, сибирячка переехала вместе с мужем за несколько лет до взрыва. Им нравилось расположение: не было проблем с парковочными местами, да и станция метро «Гагаринская» довольно близко. По словам женщины, в то утро стоял 25-градусный мороз, никто из жильцов не понимал, что происходит. После эвакуации женщина с мужем сразу же уехали к родственникам, но до сих пор не могут оправиться от случившегося.
«У меня долгое время были нарушены сон и питание. Возвращаться мысленно туда, в день взрыва, даже спустя год, ну, скажем так, не очень приятно. Лишний раз об этом никто из нас не вспоминает», — делится с порталом «Ом1» впечатлениями сибирячка.
Напомним, взрыв в жилом доме произошел 9 февраля 2023 года в 07:39 утра. Ударная волна обрушила два центральных подъезда и разделила пятиэтажку надвое. В результате погибли 15 человек. Среди них были дети, их родители, пожилые и молодые люди. СК возбудил уголовное дело. В случившемся обвинили омичей Евгения Кавуна и Ирину Урбах, которые за несколько дней до взрыва обслуживали газовое оборудование в доме. По версии следствия, омичи работали по поддельным удостоверениям сотрудников газовой службы. В одной из квартир они заменили подводку к газовой печи без проверки герметичности соединений.