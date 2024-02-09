О чем вспоминают новосибирцы спустя год после страшного взрыва на Линейной: «Дом подбросило»

В дом, где произошла трагедия, сибирячка переехала вместе с мужем за несколько лет до взрыва. Им нравилось расположение: не было проблем с парковочными местами, да и станция метро «Гагаринская» довольно близко. По словам женщины, в то утро стоял 25-градусный мороз, никто из жильцов не понимал, что происходит. После эвакуации женщина с мужем сразу же уехали к родственникам, но до сих пор не могут оправиться от случившегося.