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В Иркутске арестовали гражданку Узбекистана, разыскиваемую с 2008 года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Гражданка Узбекистана, объявленная в розыск в 2008 году, арестована в российском Иркутске. Она обвиняется в наркоторговле и скоро будет экстрадирована в Узбекистан, сообщает информационный сайт Иркутской области.

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в отношении гражданки Узбекистана. 66-летняя женщина заключена под стражу на 40 дней, впоследствии она будет экстрадирована в Узбекистан.

Гражданка находилась в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В розыск ее объявили в 2008 году.

Женщина скрывалась на территории Российской Федерации. Ранее ее уже судили за совершение аналогичных преступлений.