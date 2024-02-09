В Иркутске арестовали гражданку Узбекистана, разыскиваемую с 2008 года

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в отношении гражданки Узбекистана. 66-летняя женщина заключена под стражу на 40 дней, впоследствии она будет экстрадирована в Узбекистан.
Гражданка находилась в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В розыск ее объявили в 2008 году.
Женщина скрывалась на территории Российской Федерации. Ранее ее уже судили за совершение аналогичных преступлений.