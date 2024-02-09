В Иркутске арестовали гражданку Узбекистана, разыскиваемую с 2008 года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Гражданка Узбекистана, объявленная в розыск в 2008 году, арестована в российском Иркутске. Она обвиняется в наркоторговле и скоро будет экстрадирована в Узбекистан, сообщает информационный сайт Иркутской области.