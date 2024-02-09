Жители Дзержинска поделились видео уничтожения беспилотника

Момент обезвреживания беспилотника в Дзержинске попал на видео. Кадрами с домофона одного из многоквартирных домов поделились местные жители в соцсетях.
Напомним, сегодня, 9 февраля, в районе промышленной зоны Дзержинска обнаружили вражеский БПЛА. Его оперативно нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто не пострадал. Разрушений нет.
На сильный грохот и последующие вибрации посреди ночи пожаловались и дзержинцы. С их слов, это произошло в районе трех часов ночи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 31 января в Кстовском районе были обезврежены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.