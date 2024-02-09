Хотел получить признательные показания: полицейского подозревают в пытках в Семее

В ведомстве напомнили, что с января прошлого года расследование уголовных дел о пытках является исключительной подследственностью органов прокуратуры. Не так давно был задержан сотрудник Центрального отдела полиции Семея, который подозревается в совершении пыток в целях получения признательных показаний. 26 января этого года прокуратурой области Абай в соответствии со ст.128 УПК подозреваемый водворен в ИВС города.