Загрязнений воздуха после пожара на Ильском НПЗ не выявили

В ведомстве сообщили, что пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Замеры производились в зоне жилой застройки.



Пожар на Ильском НПЗ произошел ночью 9 февраля. Местные жители сообщали о звуках взрывов. Минобороны позже отчиталось об уничтожении беспилотников в том числе над территорией Краснодарского края.



Вячеслав Рыжков.