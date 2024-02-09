В ведомстве сообщили, что пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Замеры производились в зоне жилой застройки.
Пожар на Ильском НПЗ произошел ночью 9 февраля. Местные жители сообщали о звуках взрывов. Минобороны позже отчиталось об уничтожении беспилотников в том числе над территорией Краснодарского края.
Вячеслав Рыжков.
Загрязнений воздуха после пожара на Ильском НПЗ не выявили
После пожара на Ильском НПЗ были взяты пробы воздуха. Загрязнений не выявили, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Замеры производились в зоне жилой застройки.