Двух девушек унесло на оторвавшейся льдине в районе Токаревской кошки

На что только люди не готовы ради красивого кадра. Вот только поиски удачного ракурса и завораживающего фона не всегда оказываются безопасными. На этот раз во Владивостоке девушки оказались на оторвавшейся льдине во время фотосессии. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В пятницу, 9 февраля, в 18:05 диспетчерам поступило сообщение от очевидцев о двух девушках, которые застряли на оторвавшейся льдине в районе Токаревского маяка. На место оперативно отправилась аэролодка спасателей владивостокской городской поисково-спасательной службы. В 18:40 девушек посадили на судно и доставили на берег, сообщили в мэрии. На кадрах, которыми поделились спасатели, видно, что девчонки остались в хорошем настроении даже после страшного инцидента.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что в Надеждинском районе произошло ЧП. В один и тот же день под воду провалились два автомобиля.