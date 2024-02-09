Двух девушек унесло на оторвавшейся льдине в районе Токаревской кошки

В пятницу, 9 февраля, в 18:05 диспетчерам поступило сообщение от очевидцев о двух девушках, которые застряли на оторвавшейся льдине в районе Токаревского маяка. На место оперативно отправилась аэролодка спасателей владивостокской городской поисково-спасательной службы. В 18:40 девушек посадили на судно и доставили на берег, сообщили в мэрии. На кадрах, которыми поделились спасатели, видно, что девчонки остались в хорошем настроении даже после страшного инцидента.