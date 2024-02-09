Челябинскому депутату огласили приговор по делу о взятке и хранении боеприпасов

— Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе суда. — В соответствии со статьёй 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком пять лет.