Челябинскому депутату огласили приговор по делу о взятке и хранении боеприпасов

— Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе суда. — В соответствии со статьёй 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком пять лет.
По версии следствия, Вячеслав Ершов в марте 2022 года предложил 50 тысяч рублей сотруднику Шершнёвского лесничества за внесение в документы недостоверных сведений. Последний обо всём рассказал силовикам. Депутата задержали с поличным при передаче денег. В ходе обыска в его квартире нашли пять боевых винтовочных патронов.
Напомним, что гособвинитель в ходе прений сторон запросил для Ершова семь лет колонии общего режима и миллион рублей штрафа.