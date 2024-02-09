Ковры и горы песка: как в Воронеже борются с сильнейшей гололедицей

Пользователи отмечают: на некоторых улицах песка так и не появилось, в то время как на других его буквально горы. А иногда, как свидетельствуют фото, в «бой» с гололедицей идут даже ковры. В пятницу, 9 февраля, РИА «Воронеж» публикует подборку самых красноречивых постов из воронежских пабликов в социальных сетях. Из-за гололеда с проблемами также столкнулись автомобилисты. На скользких дорогах водители не справляются с управлением.