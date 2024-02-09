Ковры и горы песка: как в Воронеже борются с сильнейшей гололедицей

На этой неделе в Воронеже из-за переменчивой погоды улицы оказались покрыты толстым слоем льда. В мэрии утверждают, что коммунальные службы активно посыпают песко-соляной смесью проезжую часть и тротуары. Горожане в свою очередь продолжают рассказывать в социальных сетях о том, с какими проблемами они столкнулись при перемещениях по городу, включая его центр.
Пользователи отмечают: на некоторых улицах песка так и не появилось, в то время как на других его буквально горы. А иногда, как свидетельствуют фото, в «бой» с гололедицей идут даже ковры. В пятницу, 9 февраля, РИА «Воронеж» публикует подборку самых красноречивых постов из воронежских пабликов в социальных сетях. Из-за гололеда с проблемами также столкнулись автомобилисты. На скользких дорогах водители не справляются с управлением.
В социальных сетях также рассказали о случае в Северном микрорайоне. Там фура попала в яму и застряла. Транспортное средство вытаскивала спецтехника. Утром 9 февраля в управлении дорожного хозяйства мэрии Воронежа сообщили, что за прошлые сутки день в городе израсходовали 600 тонн пескосмеси для борьбы с гололедицей. Обработка тротуаров, подходов к пешеходным переходам и остановочных площадок продолжалась и в ночную смену.
— На тротуарах города трудились дворники комбинатов благоустройства и малая коммунальная техника. «Чистики», трактора проходили по широким тротуарам, которые активно используются пешеходами и далее переходили на менее оживленные связи. Комбинированные дорожные машины посыпали улицы частного сектора и межквартальные проезды. — пояснили в управлении.
Воронежцам также напомнили, что обработка придомовых территорий входит в обязанность обслуживающих организаций. Ресурсы районных комбинатов по законодательству не могут быть направлены на посыпку тротуаров и дорог во дворах.
— Управление дорожного хозяйства призывает предпринимателей подключиться к работе по устранению наледи на тротуарах, которые закреплены за их объектами торговли и бизнеса, — обратились к воронежскому бизнесу в горадминистрации.
Ранее стало известно, что за неделю с 1 по 7 февраля из-за гололеда пострадали 1,8 тыс. жителей Воронежской области. Госпитализация потребовалась 202 пациентам.