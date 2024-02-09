«На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 5 автомобилей и гаубица Д-30», — сказали в ведомстве.
ВС РФ нанесли поражение бригадам морской пехоты и теробороны ВСУ в Херсонской области
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли поражение подразделениям 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, потери противника составили до 50 военнослужащих и гаубица Д-30. Об этом сообщили в Минобороны РФ.