ВС РФ нанесли поражение бригадам морской пехоты и теробороны ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли поражение подразделениям 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, потери противника составили до 50 военнослужащих и гаубица Д-30. Об этом сообщили в Минобороны РФ.