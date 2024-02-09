«Хотели ей помочь»: в Ростове братья избили девушку, которая торопилась на свидание

В Ростове жительница Западного стала жертвой жестокого нападения. На нее с кулаками напали двое мужчин, требуя отдать золото. Более тяжких последствий для здоровья жертве удалось избежать только благодаря вовремя подоспевшему кавалеру.
БИЛИ ВДВОЕМ КУЛАКАМИ И НОГАМИ.
Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, в тот вечер 25-летнняя Елена договорилась о встрече со своим молодым человеком. Нарядная и счастливая, она вышла из подъезда своего дома. Боковым зрением увидела на газоне незнакомца, но значения этому не придала.
— Буду через пару минут, — читала она в мессенджере сообщение от любимого.
И тут вдруг девушка почувствовала удар в висок такой силы, что не удержалась и упала. На нее напал тот самый незнакомец. Спустя мгновение рядом оказался еще один налетчик.
Как она позже расскажет в полиции, мужчины вдвоем продолжили наносить удары: били по голове и телу кулаками и ногами. А потом один из них приставил к горлу нож и сказал: «Отдай все золото, или я тебя прирежу».
ЗАЯВИЛИ, ЧТО ИХ ЖЕРТВЕ СТАЛО ПЛОХО.
От побоев Елена стала слабеть. Когда ее руки уже стали ватными, один из дебоширов выхватил сумку и стал судорожно изучать ее содержимое.
В этот момент к дому на машине подъехал жених. Увидев, что девушка попала в беду, мужчина бросился к ней и стал оттаскивать от нее обидчиков. На шум из подъезда стали выходить люди. Кто-то из них позвонил в полицию. Наряд быстро приехал на место. Грабителей повезли в отдел на допрос.
По словам источника издания в правоохранительных органах региона, мужчины оказались родными братьями. Им — 29 и 37 лет. Они попытались выставить ситуацию так, будто бы помогали девушке. По их словам, той просто стало плохо, и они подошли для того, чтобы просто ей помочь.
Но против их слов синяки на лице и теле Елены говорили сами за себя. Кроме того, нашлись очевидцы, ставшие свидетелями избиения.
ОФИЦИАЛЬНО.
Приговор вступил в законную силу.
Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» помощник прокурора Советского района Ростова Владимир Болдиков, в отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Суд приговорил их к пяти и шести годам лишения свободы в исправительных колонии: того, что был судим — строгого режима, другого — общего.
Известно, что братья пытались обжаловать решение. Однако апелляционный суд оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу.