«Хотели ей помочь»: в Ростове братья избили девушку, которая торопилась на свидание

В этот момент к дому на машине подъехал жених. Увидев, что девушка попала в беду, мужчина бросился к ней и стал оттаскивать от нее обидчиков. На шум из подъезда стали выходить люди. Кто-то из них позвонил в полицию. Наряд быстро приехал на место. Грабителей повезли в отдел на допрос.