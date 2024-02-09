В Ташкенте оштрафовали инспектора ДПС, выбросившего мусор на улице — видео

5 февраля на видеорегистратор одного из автомобилей попал момент, как инспектор ДПС бросил на землю использованный одноразовый контейнер, а затем пнул его в арык.
8 февраля инспекторы экологии Яшнабадского района оштрафовали инспектора ДПС, совершившего правонарушение.
В отношении него был составлен административный протокол в соответствии со ст. 91−1 КоАО РУз (Выбрасывание твердых бытовых и строительных отходов, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах) и наложен штраф в размере 3 БРВ (1 млн 20 тыс. сумов).