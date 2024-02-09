Выкинувшего из окна дочь казанца заключили под стражу на два месяца

В пятницу, 9 февраля, в Кировском районном суде прошло заседание по делу казанца, который выбросил с пятого этажа свою годовалую дочь.
Мужчина просил домашний арест, однако суд заключил его под стражу на два месяца вплоть до 7 апреля. Перед самим заседанием обвиняемый расплакался и просил прощения.
Напомним, пьяному казанцу померещилось, что в квартире начался пожар, поэтому он безжалостно выкинул ребенка из окна. Инцидент мог закончиться трагедией, если бы на помощь не подоспел мимо проезжающий водитель.