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Выкинувшего из окна дочь казанца заключили под стражу на два месяца

Сам обвиняемый просил домашний арест.
Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 9 февраля, в Кировском районном суде прошло заседание по делу казанца, который выбросил с пятого этажа свою годовалую дочь.

Мужчина просил домашний арест, однако суд заключил его под стражу на два месяца вплоть до 7 апреля. Перед самим заседанием обвиняемый расплакался и просил прощения.

Напомним, пьяному казанцу померещилось, что в квартире начался пожар, поэтому он безжалостно выкинул ребенка из окна. Инцидент мог закончиться трагедией, если бы на помощь не подоспел мимо проезжающий водитель.