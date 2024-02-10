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В Хабаровске Toyota врезалась в бензовоз, двое пострадали

Легковушка не предоставила преимущество на главной дороге.
Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске Toyota врезалась в бензовоз, который не пропустила на главной дороге. Пострадали двое человек, сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

Авария произошла ночью 10 февраля на территории Индустриального района. Водитель Toyota ехал по второстепенной дороге по улице Краснореченской и не предоставил преимущество грузовому автомобилю Volvo. Возле дома № 209 машины столкнулись.

В результате ДТП получили травмы 33-летний и 36-летний пассажиры Toyota. Обоих госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.