В Хабаровске Toyota врезалась в бензовоз, двое пострадали

В Хабаровске Toyota врезалась в бензовоз, который не пропустила на главной дороге. Пострадали двое человек, сообщает пресс-служба городской ГИБДД.
Авария произошла ночью 10 февраля на территории Индустриального района. Водитель Toyota ехал по второстепенной дороге по улице Краснореченской и не предоставил преимущество грузовому автомобилю Volvo. Возле дома № 209 машины столкнулись.
В результате ДТП получили травмы 33-летний и 36-летний пассажиры Toyota. Обоих госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.