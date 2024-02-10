За кражу телевизора задержаны двое хабаровчан

Пока жильцов не было дома, двое рецидивистов проникли в квартиру через балкон. «Добычей» стал телевизор.
Пока никого не было дома, неизвестные пришли в квартиру на улице Вологодской на Пятой площадке. Их визит по прибытии домой обнаружил хозяин и вызвал полицию.
Злоумышленники забрались в квартиру через незастекленную лоджию второго этажа. Открыв балконную дверь они увидели самое ценное — телевизор стоимостью около 20 тысяч рублей. Вместе с ним они ушли также, как и вошли — через балкон.
Сбыть похищенное они не успели, телевизор изъяли при обыске полицейские. Имущество после следственных действий вернут владельцам.
Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ч. 3 («Кража»). Максимальное наказание по ней составляет до шести лет лишения свободы. Оба злоумышленника будут ждать суда по мере пресечения в ИВС.