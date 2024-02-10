В Хабаровском крае злоумышленник похитил деньги с карты матери

Он распивал алкоголь со знакомыми и знал, что один из участников застолья перевел его маме деньги «для сохранности».
Сотрудники полиции раскрыли кражу денег с банковской карты 48-летней жительницы Амурска. Она рассказала, что отдыхала со своим 51-летним знакомым. Во время застолья она перевела его матери около 30 тысяч рублей: думала сохранить их в надежном месте.
Но мужчина знал пин-код от карты матери, чем и воспользовался. Он снимал деньги и тратил их на выпивку и продукты.
Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ст. 158 УК РФ, ч.3). Максимальный срок лишения свободы по предъявленным обвинениям — шесть лет колонии. Суд пока оставил его на свободе, под подпиской о невыезде.