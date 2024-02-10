В Хабаровском крае злоумышленник похитил деньги с карты матери

Сотрудники полиции раскрыли кражу денег с банковской карты 48-летней жительницы Амурска. Она рассказала, что отдыхала со своим 51-летним знакомым. Во время застолья она перевела его матери около 30 тысяч рублей: думала сохранить их в надежном месте.