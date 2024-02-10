Хищение на 383 млн тенге: замглавы Дирекции развития спорта арестовали в Астане

«В 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх были приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом их стоимость завысили в три раза. Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров. В результате государству причинен на 383 млн тенге».АФМ РК.