В Красноярске мошенники похитили у педиатра 7 миллионов рублей

Аферисты снова позвонили уже на следующий день. Сказали, что мошенники пытаются от имени женщины взять кредит. Они убедили ее, что надо действовать на опережение. За несколько дней женщина взяла в кредит больше 6,5 миллионов рублей. Все деньги она также перевела на «безопасный счет». Поняла, что обманули только тогда, когда лже-следователь перестал выходить на связь.