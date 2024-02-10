В Красноярске мошенники похитили у педиатра 7 миллионов рублей

Кибермошенники похитили у красноярского педиатра семь миллионов рублей. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. По данным ведомства, женщина отдала аферистам все свои сбережения, а также взяла несколько многомиллионных кредитов.
В этой истории все начиналось стандартно. Женщины позвонили с незнакомого номера, аферист заявил, он работает в правоохранительных органах и с карты красноярки кто-то пытается вывести деньги. Следующий звонок поступил уже от лже-следователя. Он попросил женщину перевести сбережения на «безопасный счет». Она отправила мошенникам 400 тысяч рублей.
Аферисты снова позвонили уже на следующий день. Сказали, что мошенники пытаются от имени женщины взять кредит. Они убедили ее, что надо действовать на опережение. За несколько дней женщина взяла в кредит больше 6,5 миллионов рублей. Все деньги она также перевела на «безопасный счет». Поняла, что обманули только тогда, когда лже-следователь перестал выходить на связь.