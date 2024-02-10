Жители Степногорска остались без тепла и света из-за аварии на ТЭЦ

Напомним, в середине января 15 жилых домов отключили от отопления в Рудном из-за прорыва — в одном из домов произошла поломка. Позже в центре Петропавловска произошел порыв теплотрассы сразу в двух местах — улицы оказались залиты кипятком. Без отопления остались десятки домов. Недавно в Шымкенте произошла авария на теплотрассе. Из-за этого некоторые жители остались без отопления и горячей воды.