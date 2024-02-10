Жители Степногорска остались без тепла и света из-за аварии на ТЭЦ

«По информации ТЭЦ: 10 февраля в 13:27 произошло отключение электроэнергии по линии 220 кВ KЕГОК, в 14:07 восстановлена подача электроэнергии, в 14:15 — начата растопка 5-го энергетического котла и водогрейного котла. В 14:20 запущен сетевой насос для восстановления циркуляции в теплотрассе, ТОО “Степногорск Теплотранзит” запускает насосы», — говорится в официальном Instagram-профиле акимата Степногорска. Жителей попросили сохранять спокойствие и верить только официальным источникам.
Напомним, в середине января 15 жилых домов отключили от отопления в Рудном из-за прорыва — в одном из домов произошла поломка. Позже в центре Петропавловска произошел порыв теплотрассы сразу в двух местах — улицы оказались залиты кипятком. Без отопления остались десятки домов. Недавно в Шымкенте произошла авария на теплотрассе. Из-за этого некоторые жители остались без отопления и горячей воды.