В Петербурге на заводе алюминиевых сплавов нашли похожий на самодельную взрывчатку сверток

Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, накануне вечером сотрудник Всеволожского завода алюминиевых сплавов, расположенного в Рыбацком, заметил странный предмет. Сверток, похожий на взрывное устройство, лежал на складе. О своей находке мужчина сообщили в правоохранительные органы.