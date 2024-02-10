В Петербурге на заводе алюминиевых сплавов нашли похожий на самодельную взрывчатку сверток

На крупном предприятии в Рыбацком нашли подозрительный сверток. Экспертиза установит, представляет ли он опасность.
Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, накануне вечером сотрудник Всеволожского завода алюминиевых сплавов, расположенного в Рыбацком, заметил странный предмет. Сверток, похожий на взрывное устройство, лежал на складе. О своей находке мужчина сообщили в правоохранительные органы.
Сейчас специалисты устанавливают содержимое найденного предмета.
Всеволожский завод алюминиевых сплавов является одним из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Предприятие единственное в стране специализируется на рециклинге алюминиевой банки.