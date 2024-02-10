Названа причина аварии на ТЭЦ Степногорска

— Причина понижения параметров теплоснабжения связана с отключением линии электропередачи. В настоящее время электроснабжение восстановлено, циркуляция сетевой воды обеспечена, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за отключения электроэнергии по линии АО «KEGOC» в городе Степногорске начались проблемы с теплоснабжением и электричеством.
По факту отключения линии электропередачи АО «KEGOC», что привело к проблемам в работе степногорской ТЭЦ, начато расследование Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.