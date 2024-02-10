Релейный шкаф горел в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошло возгорание релейного шкафа, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОЖД.