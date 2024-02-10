СК раскрыл детали взрыва в доме в Элисте

«По версии следствия, мужчина, состоящий, по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб», — говорится в сообщении.