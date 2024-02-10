СК раскрыл детали взрыва в доме в Элисте

Ранее мэр города Шафран Тепшинов сообщил, что в доме по адресу Клыкова, 77 В произошел хлопок. Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии.
«По версии следствия, мужчина, состоящий, по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб», — говорится в сообщении.
Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу. Возбуждено уголовное дело.
«Прокуратура Республики Калмыкия поставила на контроль ход расследования по уголовному делу о взрыве в одном из офисов Элисты», — говорится в сообщении надзорного ведомства. На место происшествия выехал прокурор Элисты Илья Ногин.