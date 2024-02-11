В приморском нацпарке поймали браконьера с окровавленным топором

Во время обхода государственному инспектору удалось поймать браконьера, в рюкзаке которого находился окровавленный топор и капканы. Пройдя по следу нарушителя, были обнаружены следы убийства и разделки туши изюбря (благородного оленя) и дикого кабана. На место происшествия оперативно вызваны сотрудники полиции МО «Дальнереченский».