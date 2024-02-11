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В приморском нацпарке поймали браконьера с окровавленным топором

В рюкзаке нарушителя нашли капканы, а по следам обнаружили и место разделки туш.
Источник: Соцсети

В нацпарке «Удэгейская легенда», расположенном на севере Приморья, впервые за семь лет пойман браконьер, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал заповедника (18+).

«Впервые за последние 7 лет в национальном парке “Удэгейская легенда” государственными инспекторами в области охраны окружающей среды зафиксирован факт незаконной охоты», — говорится в сообщении нацпарка.

Во время обхода государственному инспектору удалось поймать браконьера, в рюкзаке которого находился окровавленный топор и капканы. Пройдя по следу нарушителя, были обнаружены следы убийства и разделки туши изюбря (благородного оленя) и дикого кабана. На место происшествия оперативно вызваны сотрудники полиции МО «Дальнереченский».

Полицейские в сопровождении госинспекторов парка добирались до места ночью при свете фар снегоходов. В соответствии с пп. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ незаконная охота на особо охраняемой природной территории является преступлением.

Действовал ли нарушитель один, сколько убито животных, оценить степень ущерба — в этом предстоит разобраться компетентным органам.

В соответствии федеральным законодательством и Положением о национальном парке «Удэгейская легенда», охота на особо охраняемой природной территории, нахождение в парке с орудиями охоты запрещено. Транспортировка продуктов охоты приравнивается к охоте.

Также запрещено нахождение в национальном парке без разрешения на посещение. Посетители и туристы обязаны соблюдать режим охраны и выполнять законные требования государственных инспекторов.