В приморском нацпарке поймали браконьера с окровавленным топором

В нацпарке «Удэгейская легенда», расположенном на севере Приморья, впервые за семь лет пойман браконьер, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал заповедника (18+).
«Впервые за последние 7 лет в национальном парке “Удэгейская легенда” государственными инспекторами в области охраны окружающей среды зафиксирован факт незаконной охоты», — говорится в сообщении нацпарка.
Во время обхода государственному инспектору удалось поймать браконьера, в рюкзаке которого находился окровавленный топор и капканы. Пройдя по следу нарушителя, были обнаружены следы убийства и разделки туши изюбря (благородного оленя) и дикого кабана. На место происшествия оперативно вызваны сотрудники полиции МО «Дальнереченский».
Полицейские в сопровождении госинспекторов парка добирались до места ночью при свете фар снегоходов. В соответствии с пп. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ незаконная охота на особо охраняемой природной территории является преступлением.
В соответствии федеральным законодательством и Положением о национальном парке «Удэгейская легенда», охота на особо охраняемой природной территории, нахождение в парке с орудиями охоты запрещено. Транспортировка продуктов охоты приравнивается к охоте.
Также запрещено нахождение в национальном парке без разрешения на посещение. Посетители и туристы обязаны соблюдать режим охраны и выполнять законные требования государственных инспекторов.