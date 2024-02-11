В Красноярском крае у троих туристов под лед провалился снегоход

Дивногорские спасатели вечером, 10 февраля, эвакуировали пятерых туристов из района базы отдыха «Берендей».
Поисково-спасательный отряд выехал сначала на помощь двум гражданам, у которых ветром сдуло палатку, им требовалась эвакуация. Затем были обнаружены еще трое мужчин, которые рассказали, что их снегоход провалился под лед. Им тоже потребовалась помощь в эвакуации.
Все пятеро спасенных доставили в расположение поисково-спасательного отряда, в медицинской помощи они не нуждались.
Любителям активного отдыха напоминают, что перед выездом на природу все-таки лучше уточнять прогноз погоды. При условии, что он будет неблагоприятным, лучше отложить выезд.