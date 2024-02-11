В Красноярском крае у троих туристов под лед провалился снегоход

Поисково-спасательный отряд выехал сначала на помощь двум гражданам, у которых ветром сдуло палатку, им требовалась эвакуация. Затем были обнаружены еще трое мужчин, которые рассказали, что их снегоход провалился под лед. Им тоже потребовалась помощь в эвакуации.