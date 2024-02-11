Красноярец приревновал возлюбленную к соседу и поджег ее авто

После он вышел на улицу и увидел на балконе соседа, с которым у него случилась словесная перепалка. Парень разозлилась и решил сжечь машину любимой. Он купил бензин, вернулся во двор и вылил жидкость на капот, потом чиркнул зажигалкой и убежал. Сумма ущерба — более миллиона рублей.