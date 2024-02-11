Красноярец приревновал возлюбленную к соседу и поджег ее авто

Инцидент произошел в июле 2023 года. Тогда в полицию сообщили о горящем автомобиле Toyota Corolla Fielder возле дома на улице Коммунальной. На месте пожара нашли обгоревшие части бутылки с воспламеняющейся жидкостью.
Полицейские по горячим следам задержали поджигателя — красноярца 1991 года рождения, ранее судимого за имущественные преступления. Оказалось, что сожительница парня после ссоры с ним ушла в гости к соседу. Молодой человек хотел вернуть свою женщину, но ему не открыли дверь.
После он вышел на улицу и увидел на балконе соседа, с которым у него случилась словесная перепалка. Парень разозлилась и решил сжечь машину любимой. Он купил бензин, вернулся во двор и вылил жидкость на капот, потом чиркнул зажигалкой и убежал. Сумма ущерба — более миллиона рублей.
Следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и скоро предстанет перед судом.