В Ростовской области восстановили электроснабжение в 14 населенных пунктах

В Ростовской области из-за мокрого снега, ветра и ледяного дождя было нарушено электроснабжение в нескольких муниципалитетах. Восстановительные работы взял на личный контроль губернатор Василий Голубев.
Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, накануне вечером, 10 февраля, электроснабжение было восстановлено в в 14 населенных пунктах Октябрьского, Белокалитвинского и других районов региона, а также в части Волгодонска и Шахт.
— Работы будут проводиться круглосуточно до полного восстановления электроснабжения потребителей, — прокомментировал глава региона.
Напомни, ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что из-за ураганного ветра в Волгодонске, Красном Сулине и в других районах области повалило десятки деревьев.