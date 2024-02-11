В Омске случился пожар в здании-памятнике архитектуры

Ранее omsk.aif.ru писал о том, что в Омске сохранилось много деревянных домов, которые впечатляют узорами на оконных и дверных наличниках. Они похожи на то, чем украшают окна и двери в регионах Центральной России, уральских и сибирских городах и деревнях, но есть и особенный декор.