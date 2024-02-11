В Омске случился пожар в здании-памятнике архитектуры

10 февраля в Омске на ул. Булатова горел памятник архитектуры — «Жилой дом купца С. М. Свекрова».
Напомним, что здание в 2019 году хотели признать аварийным и снести. Но за его дальнейшую жизнь тогда вступились краеведы. В 2023 году особняк со столетней историей причислили к памятникам архитектуры. Его архитектурная особенность в наличниках и фризе с уникальной резьбой.
Ранее omsk.aif.ru писал о том, что в Омске сохранилось много деревянных домов, которые впечатляют узорами на оконных и дверных наличниках. Они похожи на то, чем украшают окна и двери в регионах Центральной России, уральских и сибирских городах и деревнях, но есть и особенный декор.