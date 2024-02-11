Российский дрон победил украинский в бою в районе Днепра

Он рассказал, что «Баба Яга» — большой сельскохозяйственный дрон, пользующийся популярностью у украинцев. «Умка» представляет собой квадрокоптер, обладающий тепловизором, с помощью которого он заметил БПЛА противника, а затем сбил его с правой стороны Днепра, сообщил собеседник агентства.