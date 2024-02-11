Драка с перестрелкой случилась возле бара «Огонек» в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали, что одна из пуль попала в крыло такси, стоявшее рядом. На место выезжали сотрудники полиции.
Ссора произошла между мужчиной и женщиной. Они вышли на улицу, завязалась драка. Посетители клуба пришли на помощь женщине, мужчина достал пистолет и начал стрелять, пишет телеграм-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидцев.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на место происшествия выезжал наряд полиции. В деле разбираются полицейские из отдела № 7 Октябрьского района. Они проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Как сообщалось ранее, посетители клуба «Чили» в Екатеринбурге устроили драку с полицией.