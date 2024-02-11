Глава Минздрава заявил о защите врачей после нападения на медиков в Минске

Министр здравоохранения Александр Ходжаев высказался о защите врачей после нападения с топором на двух фельдшеров в Минске. Подробнее сообщила пресс-служба Минздрава.
Ранее «Комсомолка» рассказала, что 10 февраля пациент с топором напал на бригаду скорой помощи в Минске, два медика были госпитализированы.
В тот же вечер стало известно, что глава Минздрава посетил больницу, куда доставили пострадавших фельдшеров, узнал о состоянии и лечении, которое им проводится.
При этом Ходжаев высказался и о защите врачей в Беларуси, заметив с сожалением, что случаи нападения на специалистов бригад скорой помощи встречаются во всем мире. Но еще белорусский министр призвал найти способы защиты медперсонала.
— Нужно не только изучать опыт других стран, но и найти возможность применять современные технологии для охраны здоровья медработников, — заключил Ходжаев.