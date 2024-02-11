Челябинец предстанет перед судом за махинации с маткапиталом

Его обвиняют в покушении на мошенничество с выплатами, а также в отмывании денег.
По версии следствия, обвиняемый с сентября 2019 года по январь 2022 находил женщин с сертификатом на материнский капитал и основаниями на улучшение жилищных условий и заключал с ними фиктивные договора.
Условия сделки подразумевали предоставления женщинам займа на покупку земли и строительство под видом улучшения жилусловий. Полученные же средства перечислялись на счёт одного потребительского кооператива, руководитель которого был участником схемы.
Всего таким образом обвиняемому удалось незаконно получить более 21 миллиона рублей, которые были потрачены. В пресс-службе областной прокуратуры отмечают, что обвиняемый заключил досудебное соглашение и уже выплатил более 1 миллиона в качестве компенсации ущерба.
Дело будет рассмотрено судом Калининского района Челябинска. Расследование в отношении ещё пяти фигурантов дела продолжается.