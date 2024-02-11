Два школьника задержаны по подозрению в поджоге покрышек в доме на улице Фрунзе

Как писала «Фонтанка», пожар на лестнице дома № 10 по улице Фрунзе произошел вечером 8 февраля. Около часа понадобилось на то, чтобы ликвидировать огонь. Из дома эвакуировали 22 человека, трое пострадали и были отправлены к медикам. С пламенем боролись 17 человек и четыре единицы техники. На следующий день «Фонтанка» узнала, что пожар начался с поджога покрышек. Дальше огонь проник в одну квартиру. В итоге с отравлением продуктами горения госпитализировали семейную пару — 55-летнюю женщину и 61-летнего мужчину. Также в больницу увезли надышавшуюся дымом соседку из квартиры выше. Ей 74 года.