Два школьника задержаны по подозрению в поджоге покрышек в доме на улице Фрунзе

По подозрению в поджоге покрышек в доме на улице Фрунзе в Петербурге задержаны двое учеников средней школы. Об этом 11 февраля стало известно «Фонтанке».
Один из них — ученик девятого класса средней образовательной школы Выборгского района Петербурга, второй подозреваемый — семиклассник из деревни Вертемяги Ленобласти. Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 30, пунктам «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом»).
Как писала «Фонтанка», пожар на лестнице дома № 10 по улице Фрунзе произошел вечером 8 февраля. Около часа понадобилось на то, чтобы ликвидировать огонь. Из дома эвакуировали 22 человека, трое пострадали и были отправлены к медикам. С пламенем боролись 17 человек и четыре единицы техники. На следующий день «Фонтанка» узнала, что пожар начался с поджога покрышек. Дальше огонь проник в одну квартиру. В итоге с отравлением продуктами горения госпитализировали семейную пару — 55-летнюю женщину и 61-летнего мужчину. Также в больницу увезли надышавшуюся дымом соседку из квартиры выше. Ей 74 года.