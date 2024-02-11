На Дону из-за непогоды задерживаются 10 пассажирских поездов

На территории Ростовской области 11 февраля непогода повлияла на график работы пассажирских поездов. Из него выбились 10 составов. Часть из них направлялись в Краснодраский край, Москву, Волгоград и Крым. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.