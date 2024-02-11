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На Дону из-за непогоды задерживаются 10 пассажирских поездов

На территории Ростовской области 11 февраля непогода повлияла на график работы пассажирских поездов.
Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +12°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

На территории Ростовской области 11 февраля непогода повлияла на график работы пассажирских поездов. Из него выбились 10 составов. Часть из них направлялись в Краснодраский край, Москву, Волгоград и Крым. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Сотрудники СКЖД пояснили, что пассажиры составов, которые отстают от графика прибытия на четыре и более часов, обеспечены дополнительным питанием.

Вероятно, поезда выбились от графика из-за падения деревьев на железнодорожные пути. Специалисты устраняют проблемы, которые мешают поездам продолжить свой маршрут.

РЖД