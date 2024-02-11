На водителя «скорой помощи» напали в Щучинске

На видео можно заметить, как владелец авто набрасывается на водителя «скорой» и берет его в захват, их пытается разнять второй член экипажа «неотложки» и подоспевший работник заправки, пишет ИА El.kz.
«Водитель другого авто неправильно припарковался и не хотел уступать дорогу. А бригада скорой помощи торопилась на вызов», — сказано в публикации.
В полиции сообщили, что подозреваемого уже задержали.
«Возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”, подозреваемого водворили в изолятор временного содержания», — рассказали в полиции.