Бастрыкин поставил на контроль проверку сломанных лифтов в воронежском доме

Проблемами одного из многоквартирных домов на Бульваре Победы заинтересовался председатель Следственного комитета России. В этом здании постоянно ломаются лифты. Для всех жильцов ежедневно идти пешком по лестнице — не большое удовольствие, но для двух инвалидов-колясочников и их родственников — это просто мука.