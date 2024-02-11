Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Бастрыкин поставил на контроль проверку сломанных лифтов в воронежском доме

В этом доме живут два несовершеннолетних инвалида-колясочника.
Источник: Комсомольская правда

Проблемами одного из многоквартирных домов на Бульваре Победы заинтересовался председатель Следственного комитета России. В этом здании постоянно ломаются лифты. Для всех жильцов ежедневно идти пешком по лестнице — не большое удовольствие, но для двух инвалидов-колясочников и их родственников — это просто мука.

Между тем, как выяснили следователи, лифты по непонятным причинам не поставлены ни на чей баланс. Поэтому их и не ремонтируют сотрудники аварийных служб.

Александр Бастрыкин потребовал от главы регионального управления Следственного комитета Кирилла Левита организовать по этому поводу проверку и доложить о ее результатах. Ситуация с лифтами поставили на контроль в федеральном СК.

СК
ЖКХ