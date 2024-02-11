Бастрыкин поставил на контроль проверку сломанных лифтов в воронежском доме

Проблемами одного из многоквартирных домов на Бульваре Победы заинтересовался председатель Следственного комитета России. В этом здании постоянно ломаются лифты. Для всех жильцов ежедневно идти пешком по лестнице — не большое удовольствие, но для двух инвалидов-колясочников и их родственников — это просто мука.
Между тем, как выяснили следователи, лифты по непонятным причинам не поставлены ни на чей баланс. Поэтому их и не ремонтируют сотрудники аварийных служб.
Александр Бастрыкин потребовал от главы регионального управления Следственного комитета Кирилла Левита организовать по этому поводу проверку и доложить о ее результатах. Ситуация с лифтами поставили на контроль в федеральном СК.