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К весне во всех лесах Беларуси появятся видеокамеры

До начала пожароопасного сезона 100% белорусских лесов покроют системой видеонаблюдения. Беларусь, по заявлению главы Минлесхоза Александра Кулика, станет первой страной в СНГ, которая обеспечит такое покрытие, передает БелТА.

Сейчас для раннего обнаружения пожаров во всех подчиненных Минлесхозу хозяйствах установлено 398 камер. Такая система видеонаблюдения позволила обнаружить более 70% пожаров в прошлом году.

Планируется, что камеры во всех лесах установят до 1 марта 2024 года.

Кроме того, Минлесхоз планирует наладить новую радиосвязь и оптимизировать систему авиационного патрулирования в пожароопасный сезон: денежные средства сконцентрируют на бортах, которые применяются для тушения пожаров на больших площадях и в труднодоступных местах.

пожары