К весне во всех лесах Беларуси появятся видеокамеры

Сейчас для раннего обнаружения пожаров во всех подчиненных Минлесхозу хозяйствах установлено 398 камер. Такая система видеонаблюдения позволила обнаружить более 70% пожаров в прошлом году.
Планируется, что камеры во всех лесах установят до 1 марта 2024 года.
Кроме того, Минлесхоз планирует наладить новую радиосвязь и оптимизировать систему авиационного патрулирования в пожароопасный сезон: денежные средства сконцентрируют на бортах, которые применяются для тушения пожаров на больших площадях и в труднодоступных местах.