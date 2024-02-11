К весне во всех лесах Беларуси появятся видеокамеры

Кроме того, Минлесхоз планирует наладить новую радиосвязь и оптимизировать систему авиационного патрулирования в пожароопасный сезон: денежные средства сконцентрируют на бортах, которые применяются для тушения пожаров на больших площадях и в труднодоступных местах.