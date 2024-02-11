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Поезд в Санкт-Петербург, следующий через Воронеж, задерживается на пять часов

Задержка была вызвана неполадками из-за непогоды в Ростовской области.
Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 11 ноября, поезд № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург, который должен был приехать в Воронеж в 10.45, задержится ориентировочно на пять часов. Причиной тому стали проблемы, возникшие из-за непогоды в Ростовской области. Там были повреждены линии питания автоматических систем регулирования движения поездов. ЧП случилось в субботу, 10 февраля, в 23.26 на двухпутном электрифицированном участке между станциями Зверево и Лесостепь.

Поезд в Воронежской области также следует через станции в Митрофановке, Россоши, Подгорном, Евдаково, Лисках и Колодезном. На Северо-Кавказской железной дороге уверяют, что снабдили пассажиров дополнительным питанием. И что поезд продолжали стабильно отапливать.

РЖД