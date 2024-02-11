Поезд в Санкт-Петербург, следующий через Воронеж, задерживается на пять часов

В воскресенье, 11 ноября, поезд № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург, который должен был приехать в Воронеж в 10.45, задержится ориентировочно на пять часов. Причиной тому стали проблемы, возникшие из-за непогоды в Ростовской области. Там были повреждены линии питания автоматических систем регулирования движения поездов. ЧП случилось в субботу, 10 февраля, в 23.26 на двухпутном электрифицированном участке между станциями Зверево и Лесостепь.