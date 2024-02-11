Глава СК поручил завести дело после нападения на детей в Ростовской области

Ранее на этой неделе также было совершено нападение детей в Ростове-на-Дону: в пятницу сообщалось, что арестован ранее судимый за педофилию мужчина, который 7 февраля преследовал двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону. Следуя за одной из школьниц, он пытался пройти за ней в подъезд многоэтажного дома на улице Орбитальная 70/2, но его спугнул местный житель. Еще одна несовершеннолетняя успела забежать в свою квартиру, скрывшись от преследователя. Благодаря видеозаписи с изображением мужчины, которая получила распространение в соцсетях, и действиям неравнодушных граждан, злоумышленник был задержан полицией у себя дома.