Глава СК поручил завести дело после нападения на детей в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев — РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки применения насилия в отношении двух девочек в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Ростовской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на улице Брестской неизвестный мужчина следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, предварительно поджидая девочек у входа. Войдя в подъезд, он попытался применить насилие к несовершеннолетним, но девочки закричали, вследствие чего он испугался и убежал. Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию нападавшего. Глава Следственного комитета поручил руководителю регионального СУСК представить доклад.
«Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Ростовской области… возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщила пресс-служба СК России в своем Telegram-канале.
Ранее на этой неделе также было совершено нападение детей в Ростове-на-Дону: в пятницу сообщалось, что арестован ранее судимый за педофилию мужчина, который 7 февраля преследовал двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону. Следуя за одной из школьниц, он пытался пройти за ней в подъезд многоэтажного дома на улице Орбитальная 70/2, но его спугнул местный житель. Еще одна несовершеннолетняя успела забежать в свою квартиру, скрывшись от преследователя. Благодаря видеозаписи с изображением мужчины, которая получила распространение в соцсетях, и действиям неравнодушных граждан, злоумышленник был задержан полицией у себя дома.