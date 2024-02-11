В Нижнем Тагиле стая бездомных собак набросилась на ребенка

Как уточнили РИА Новости в администрации Нижнего Тагила, заявку на отлов агрессивных собак на этой территории уже отправили профильным специалистам. «В ближайшее время (они) определят компанию-подрядчика, которая и займется отловом бездомных животных в городе, в том числе из этой стаи», — сказала собеседница агентства.