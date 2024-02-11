Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На юге Молдовы найдены обломки дрона, который был сбит ПВО Украины: Пограничная полиция заверяет, что для населения в этом районе нет никаких рисков или опасностей

Обломки дрона типа Shahed найдены возле села Етулия в Вулканештском районе Гагаузии.
Источник: border.gov.md

Сегодня вечером, 11 февраля, Пограничная полиция Молдовы сообщила, что возле села Етулия в Вулканештском районе Гагаузии, недалеко от границы с Украиной, найдены обломки дрона типа Shahed.

По данным украинских властей, атака дронами произошла в ночь с 9 на 10 февраля на Измаильский район.

По предварительной информации, обнаруженные обломки — это один из дронов, сбитых украинской системой ПВО.

Отмечается, что для населения в этом районе нет никаких рисков или опасностей, власти приняли все необходимые меры.