На юге Молдовы найдены обломки дрона, который был сбит ПВО Украины: Пограничная полиция заверяет, что для населения в этом районе нет никаких рисков или опасностей

Сегодня вечером, 11 февраля, Пограничная полиция Молдовы сообщила, что возле села Етулия в Вулканештском районе Гагаузии, недалеко от границы с Украиной, найдены обломки дрона типа Shahed.
По данным украинских властей, атака дронами произошла в ночь с 9 на 10 февраля на Измаильский район.
По предварительной информации, обнаруженные обломки — это один из дронов, сбитых украинской системой ПВО.
Отмечается, что для населения в этом районе нет никаких рисков или опасностей, власти приняли все необходимые меры.