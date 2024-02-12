В США произошла стрельба в церкви

В Лейквудской церкви в американском штате Техас произошла стрельба. Об этом сообщает NBC DFW. Нападение произошло в городе Хьюстон. На месте работают правоохранительные органы. По данным местных правоохранительных органов, погиб один человек. Другие подробности не приводятся.