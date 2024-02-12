Мошенники используют в Нижнем Новгороде имитацию голосов родных людей

Телеграм-канал «Нижегородец» сообщает, что у телефонных мошенников, действующих на территории Нижегородской области, появился новый способ обманывать обычных граждан. Мошенники при помощи специального приложения получают голоса схожие с теми, что у родных людей их потенциальных жертв. Для получения данных о голосе мошенники взламывают аккаунты своих будущих жертв в социальных сетях и прослушивают голосовые сообщения.
Одной из женщин позвонил мошенник, представившийся ее «сыном», однако в тот момент она видела своего родного человека и смогла определить мошенническую наклонность звонка.
Сообщает: vgoroden.ru.