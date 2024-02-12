СК проверит информацию о нападении подростков на участника СВО в Приморье

«Это были ученики 9-го класса, по факту возбуждено уголовное дело о краже. Подростков снова доставили в полицию после того, как в соцсетях распространилось видео с избиением потерпевшего. По данному факту проводится проверка», — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова, не уточнив других деталей.