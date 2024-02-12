SPA-салон загорелся в Астане (видео)

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, сообщение о пожаре поступило на пульт 101 в 22:57. Прибывшие пожарные установили, что в парильном помещении SPA-салона, расположенного на первом этаже в шестиэтажном административном здании. В 23:23 пожар был локализован. Пострадавших нет. Общая площадь пожара — 15 квадратных метров.